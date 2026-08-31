BETKING запустил ФАН-СЕКТОР LALIGA: новые активности для поклонников испанського футбола

ФАН-СЕКТОР LALIGA включает пять активностей: «Вызов на тур», «Батл», «Перекличка», «Трофейная» та «Фаншоп».



«Вызов на тур» позволяет спрогнозировать результаты матчей LALIGA и получить награду за правильные предсказания. В «Батле» пользователи могут создавать собственные прогнозы, объяснять свой выбор и получать балы за успешные результаты.



Для тех, кто хочет быть активным в течении всего сезона, доступна «Перекличка». Участники могут получать ежедневные награды, внутреннюю валюту ФАН-СЕКТОРА — лакоины, опыт, бонусы, билеты и коллекционные элементы.



Футбольные фанаыи также могут собирать карточки клубов LALIGA в рамках активности «Трофейная», а накопленные лакоины использовать в «Фаншопе» для получения доступных наград.



В персональном профиле можна следить за собственным прогрессом, результатами прогнозов, количеством лакоинов, билетов, позицией в лидерборде и собранными коллекциями. У ФАН-СЕКТОРЕ предусмотреныы три уровня — «Болельщик», «Фанат» и «Ультрас».



ФАН-СЕКТОР LALIGA доступный пользователям возрастом от 21 года, которые соответствуют условиям активностей и прошли необходимые процедуры идентификации и верификации.



ФАН-СЕКТОР LALIGA уже работает на BETKING.



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Участие доступно только лицам возрастом от 21 года. Перед участием ознакомтесь с полными правилами и условиями активности. Играйте ответственно.

ТОВ «Слотс Ю.Ей»: Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.



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