"Нужно набирать форму": Тренер Болоньи оценил готовность Довбика к ближайшему матчу

Главный тренер Болоньи Доменико Тедеско высказался об украинском нападающем Артеме Довбике перед ближайшим матчем чемпионата против Аталанты.

Наставник "россоблу" отметил, что украинец продолжает набирать форму, однако должен получить игровое время в предстоящем поединке.

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"Довбик чувствует себя лучше. Он провел три недели подготовки в Риме, в том числе сыграл 45 минут в товарищеском матче. Но ему нужно продолжать набирать форму.

Надеемся, что он сможет провести на поле немного больше времени, чем те полчаса, которые получил в матче с Лацио", - приводит слова Тедеско TMW.

Матч второго тура Серии А Аталанта - Болонья состоится в понедельник, 31 августа, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее Довбик оценил свой переход в Болонью.

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