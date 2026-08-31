iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Нужно набирать форму": Тренер Болоньи оценил готовность Довбика к ближайшему матчу

Наставник "россоблу" рассказал о физическом состоянии украинского нападающего.
Сегодня, 11:52       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Болоньи Доменико Тедеско высказался об украинском нападающем Артеме Довбике перед ближайшим матчем чемпионата против Аталанты.

Наставник "россоблу" отметил, что украинец продолжает набирать форму, однако должен получить игровое время в предстоящем поединке.

Читай также: "Не играть пять месяцев тяжело": Тренер Болоньи оценил дебют Довбика

"Довбик чувствует себя лучше. Он провел три недели подготовки в Риме, в том числе сыграл 45 минут в товарищеском матче. Но ему нужно продолжать набирать форму.

Надеемся, что он сможет провести на поле немного больше времени, чем те полчаса, которые получил в матче с Лацио", - приводит слова Тедеско TMW.

Матч второго тура Серии А Аталанта - Болонья состоится в понедельник, 31 августа, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее Довбик оценил свой переход в Болонью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья чемпионат Италии Серия А Доменико Тедеско артем довбик

Статьи по теме

Ювентус одержал домашнюю победу над Пармой Ювентус одержал домашнюю победу над Пармой
Правнук Муссолини дебютировал за первую команду Лацио Правнук Муссолини дебютировал за первую команду Лацио
Манчестер Сити объявил о подписании перспективного бразильского вингера Манчестер Сити объявил о подписании перспективного бразильского вингера
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся на выезде с Буковиной в матче УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся на выезде с Буковиной в матче УПЛ

Видео

Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Буковина - Динамо закроет тур УПЛ, поединки Арсенала, Барселоны, Ромы, Болоньи, Бенфики
просмотров
Свитолина с уверенной победы стартовала на US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина примет Динамо
просмотров
Костюк легко прошла первый круг US Open
просмотров

Последние новости

Европа15:58
Манчестер Сити объявил о подписании перспективного бразильского вингера
Украина15:35
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся на выезде с Буковиной в матче УПЛ
Бокс15:28
"Cанчес подождет": Хргович сообщил, с кем хочет провести бой после завоевания титула
Европа14:59
Челси согласовал покупку защитника Аталанты, который сразу отправится в аренду
Украина14:30
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина примет Динамо
Украина13:55
Харьков добил Зарю в доигровке матча УПЛ
Бокс13:29
Промоутер Хрговича назвал его потенциальных соперников после победы над Итаумой
Европа12:44
Челси собирается отправить Мудрика в аренду до закрытия трансферного окна
Европа11:52
"Нужно набирать форму": Тренер Болоньи оценил готовность Довбика к ближайшему матчу
Бокс11:19
"Уверен, что получил опыт": Итаума впервые высказался о неожиданном поражении от Хрговича
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK