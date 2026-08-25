"Не играть пять месяцев тяжело": Тренер Болоньи оценил дебют Довбика

Артем Довбик в матче с Лацио / Getty Images

Главный тренер Болоньи Доменико Тедеско высказался об украинском нападающем Артеме Довбике, который официально дебютировал за команду в матче первого тура Серии А против Лацио (0:1).

Наставник "россоблу" отметил, что украинец сыграл неплохо, и выразил надежду, что он быстро вернется к своей лучшей форме после травмы.

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"Довбик, вышедший на замену, неплохо себя показал, но ему нужно быстро восстановить форму. Он тренируется индивидуально и выполняет дополнительные упражнения, чтобы вернуться в лучшую форму. Не играть пять месяцев очень тяжело", - приводит слова тренера Pazzi Di Fanta.

Отметим, ранее Довбик оценил свой переход в Болонью.

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