"Не играть пять месяцев тяжело": Тренер Болоньи оценил дебют Довбика
Наставник "россоблу" надеется, что украинец быстро наберет оптимальную форму.
Главный тренер Болоньи Доменико Тедеско высказался об украинском нападающем Артеме Довбике, который официально дебютировал за команду в матче первого тура Серии А против Лацио (0:1).
Наставник "россоблу" отметил, что украинец сыграл неплохо, и выразил надежду, что он быстро вернется к своей лучшей форме после травмы.
Читай также: Довбик не помог Болонье заработать первые очки в сезоне
"Довбик, вышедший на замену, неплохо себя показал, но ему нужно быстро восстановить форму. Он тренируется индивидуально и выполняет дополнительные упражнения, чтобы вернуться в лучшую форму. Не играть пять месяцев очень тяжело", - приводит слова тренера Pazzi Di Fanta.
Отметим, ранее Довбик оценил свой переход в Болонью.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!