Фергюсон рассказал, как Довбик впишется в команду

Считает, что украинец забьёт много.

Полузащитник Болоньи Льюис Фергюсон оценил новичка команды Артема Довбика, арендованного у Ромы, пишет Corriere dello Sport.

По словам шотландца, украинец обладает отличными физическими данными и умеет забивать голы. Ранее Фергюсон встречался с Довбиком на поле в качестве соперника.

Мы играли вместе как соперники, и могу сказать, что это сильный, высокий и крепкий нападающий. А для центрфорварда рост уже хорошая основа. К тому же он умеет забивать голы.

Фергюсон также отметил другого новичка Болоньи - Роберто Пикколи, и выразил надежду, что оба форварда помогут команде большим количеством голов. При этом игрокам потребуется время на адаптацию.

К слову, Мудрик получил новый игровой номер в Челси.

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