Голден Стейт рассчитывает усилиться по ходу сезона

У них есть контракты, пики и готовность к решительным шагам до февраля.

Генеральный менеджер Уорриорз Майк Данливи заявил, что клуб имеет достаточно возможностей для усиления перед дедлайном обменов, если результаты потребуют новых решений.

Напомним, что дедлайн обменов НБА состоится 11 февраля, и к этому моменту Голден Стейт проведёт 53 матча.

Как передаёт издание NBC Sports, руководство хочет, чтобы лучшая версия команды была готова не к старту сезона, а к решающим матчам весной.

Однако главным фактором для команды остаётся здоровье лидеров. Уорриорз рассчитывают на оптимальную форму Стефена Карри и возвращение после травм Джимми Батлера и Мозеса Муди.

Тем временем YouTube - фаворит в борьбе за региональные права НБА.

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