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"Принимаем критику, но нужно держать равновесие": Мальдера оценил готовность к матчу с Венгрией

Главный тренер сборной Украины высказался о предстоящем поединке Лиги наций.
Сегодня, 20:38       Автор: Игорь Мищук
Андреа Мальдера / УАФ
Андреа Мальдера / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал будущий матч четвертого тура Дивизиона B Лиги наций против Венгрии.

Наставник украинской национальной команды рассказал о подготовке к поединку на фоне критики после разгрома в предыдущей встрече с Северной Ирландией.

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"Как справляюсь, впервые столкнувшись с хейтом? Я знаю мир футбола, я стараюсь держать равновесие. Лучше пусть будут злые на меня, чем на моих футболистов. Мои ребята молодые, они очень хорошо поработали и отдавали свой максимум до этого дня. Надеюсь, что и завтра тоже отдадут свой максимум. Мы принимаем всю критику, которая идет. Мир футбола таков, что нам нужно держать равновесие, особенно внутри команды, и продолжать дальше играть в футбол.

Напряжение в конце первого матча с Венгрией? Это часть футбола, так бывает. Когда раздался финальный свисток - все закончилось. Мы очень уважаем венгров, венгерский народ. Нам было приятно играть на том стадионе. Определенные вещи случаются на стадионе. Но они случаются и заканчиваются там после финального свистка", - сказал Мальдера на пресс-конференции.

Матч Лиги наций Украина - Венгрия состоится в понедельник, 5 октября, в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник Георгий Судаков покинул расположение сборной Украины из-за травмы.

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