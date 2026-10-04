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Футбол

Тренер сборной Украины рассказал, кто рискует пропустить матч с Венгрией

Под вопросом оказалось участие в поединке Лиги наций троих игроков.
Сегодня, 19:55       Автор: Игорь Мищук
Андреа Мальдера рассказал о кадровой ситуации / Getty Images
Андреа Мальдера рассказал о кадровой ситуации / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера накануне матча четвертого тура Лиги наций против Венгрии рассказал о кадровой ситуации в национальной команде.

По словам наставника "сине-желтых", под вопросом остается участие в предстоящем поединке Богдана Михайличенко, Александра Зубкова и Николая Шапаренко.

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"Михайличенко, вероятно, не сможет сыграть. У него была простуда. А что касается Зубкова, то у него боль в спине. Мы завтра утром будем решать, сможет ли он сыграть.

Конечно, у нас много отсутствующих игроков из-за травм и дисквалификаций. Что касается Николая Шапаренко, то у него болит нога, икроножная мышца.

Я бы не хотел думать о тех игроках, которые не смогут сыграть, а хотел бы думать о тех, кто завтра выйдет на поле. Это будет отличная возможность для молодых игроков показать себя, проявить себя, вырасти. Нам нужно стараться увеличивать количество игроков в ростере национальной сборной. И такие матчи, в принципе, этому хорошо способствуют", - сказал Мальдера на пресс-конференции.

Матч Лиги наций Украина - Венгрия состоится в понедельник, 5 октября, в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч Украины и Венгрии обслужит хорватская бригада арбитров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Венгрии Андреа Мальдера

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