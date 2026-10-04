Судаков покинул сборную Украины из-за травмы

Полузащитник не поможет команде Андреа Мальдеры в матче Лиги наций против Венгрии.

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков досрочно покинул расположение национальной команды из-за травмы. Об этом 4 октября сообщила Украинская ассоциация футбола.

Судаков получил повреждение в предыдущем матче Лиги наций против Северной Ирландии (0:3). В середине второго тайма украинец пострадал после жесткого подката Броди Спенсера. Судаков попытался продолжить встречу, однако из-за боли был заменен на 68-й минуте.

После игры защитник Украины Эдуард Сарапий рассказал, что Судаков хромал и сам футболист предполагал, что повреждение может оказаться серьезным.

Теперь Судаков вернулся в расположение своего клуба. При этом УАФ не уточнили характер травмы и сроки восстановления полузащитника.

Напомним, УЕФА назначил рефери на матч Украина - Венгрия в Лиге наций.

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