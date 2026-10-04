iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Судаков покинул сборную Украины из-за травмы

Полузащитник не поможет команде Андреа Мальдеры в матче Лиги наций против Венгрии.
Сегодня, 12:50       Автор: Сергей Носенко
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков досрочно покинул расположение национальной команды из-за травмы. Об этом 4 октября сообщила Украинская ассоциация футбола.

Судаков получил повреждение в предыдущем матче Лиги наций против Северной Ирландии (0:3). В середине второго тайма украинец пострадал после жесткого подката Броди Спенсера. Судаков попытался продолжить встречу, однако из-за боли был заменен на 68-й минуте.

После игры защитник Украины Эдуард Сарапий рассказал, что Судаков хромал и сам футболист предполагал, что повреждение может оказаться серьезным.

Теперь Судаков вернулся в расположение своего клуба. При этом УАФ не уточнили характер травмы и сроки восстановления полузащитника.

Напомним, УЕФА назначил рефери на матч Украина - Венгрия в Лиге наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украина по футболу уаф Георгий Судаков

Статьи по теме

Сборная Украины объявила заявку на матч с Северной Ирландией: семь игроков вне состава Сборная Украины объявила заявку на матч с Северной Ирландией: семь игроков вне состава
Миколенко покинул расположение сборной Украины Миколенко покинул расположение сборной Украины
Болельщики Украины и Грузии устроили необычную перекличку Болельщики Украины и Грузии устроили необычную перекличку
Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в Малайзии Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в Малайзии

Видео

Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча
Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: матчи 10-го тура Первой лиги Украины
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Формула 113:28
Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в Малайзии
Украина12:50
Судаков покинул сборную Украины из-за травмы
НБА12:29
НБА-клуб наняла и уволила комментатора за один день из-за постов, которые он писал в 15 лет
Футбол12:10
Саудовская Аравия остановила строительство стадиона NEOM к ЧМ-2034
Киберспорт11:38
Balu Team распустила состав по Dota 2
Теннис11:04
Снигур за 48 минут разгромила Престон
Формула 110:49
Гран-при Бахрейна отложили
Бокс10:20
Американского боксера обвинили в убийстве
Бокс09:42
Ломаченко получил двух потенциальных соперников для боя в ноябре
Бокс09:15
Уиттакер оказался на настиле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK