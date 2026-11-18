НБА: Юта разгромила Клипперс, Лейкерс вырвали победу в овертайме, Детройт одолел Сан-Антонио
В ночь на среду, 18 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА сезона-2026/27, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 17 ноября
Торонто — Нью-Йорк — 102:111 (29:23, 21:31, 33:26, 19:31)
Торонто: Волтер (25), Джей Барретт (22), Барнс (20), Квикли (14 + 7 передач), Мюррей-Бойлс (8 + 3 блок-шота) — старт; Шед (7 + 6 передач), Грейвз (3), Пельтль (3), Беттл (0), Мартин (0).
Нью-Йорк: Брансон (31), Бриджес (17), Ануноби (16), Таунс (16 + 16 подборов + 8 передач), Харт (5) — старт; Шамет (12), Колек (4), Кларксон (3), Макбрайд (3), Драммонд (2 + 8 подборов), Альварадо (2).
Миннесота — Портленд — 106:105 (29:17, 20:31, 30:31, 27:26)
Миннесота: Досунму (30), Макдэниелс (22), Болл (18 + 9 подборов + 5 потерь), Вильямс (0), Гобер (0) — старт; Хайленд (13), Шеннон-младший (12), Лайлс (8 + 7 подборов), Берингер (3 + 13 подборов + 4 блок-шота).
Портленд: Лиллард (25), Клинган (12 + 12 подборов), Камара (10 + 8 подборов), Кент (8), Сиссоко (6) — старт; Холидей (23 + 6 передач), Хендерсон (9), Вильямс III (6 + 8 подборов), Карлсон (6), Поттер (0).
Сан-Антонио — Детройт — 93:105 (33:26, 21:29, 18:23, 21:27)
Сан-Антонио: Вембаньяма (25 + 18 подборов), Харпер (20), Васселл (12), Кастл (10 + 7 передач), Фокс (6) — старт; Шампань (14), Джонсон (4), Корнет (2), Барнс (0), Брайант (0).
Детройт: Каннингем (27 + 6 передач), Дженкинс (25), Томпсон (14 + 9 подборов + 12 передач), Коллинз (11), Хертер (9 + 7 подборов) — старт; Рид (10), Грин (6), Ланиер (3), Харклесс (0).
Клипперс — Юта — 107:132 (29:35, 33:23, 24:30, 21:44)
Клипперс: Лопес (23), Хачимура (20), Гарленд (20 + 7 передач), Джонс-младший (5), Данн (2) — старт; Ваглер (15), Джексон (8), Сендерс (5), Миллер (3), Струс (3), Кристи (3), Мартинелли (0), Дик (0).
Юта: Джордж (30 + 11 передач), Бамба (15 + 10 подборов), Петерсон (13), Грин (9), Бейли (5) — старт; Сенсабо (40 + 11 подборов), Окоги (9), Михайлюк (8 + 7 подборов), Брэдли (3 + 7 подборов).
Лейкерс — Шарлотт — 118:114 (30:34, 29:32, 22:28, 30:17, 7:3)
Лейкерс: Граймс (47), Дончич (36 + 7 передач + 5 потерь), Тайбулл (7), Луни (4 + 8 подборов), Ларевия (4) — старт; Секстон (10), Вандербилт (4 + 7 подборов), Мамукелашвили (3), Купер (3), Вильямс (0), Тьеро (0).
Шарлотт: Миллер (28 + 5 потерь), Рид (23 + 11 подборов), Уайт (19), Вильямс (12), Диабате (5 + 16 подборов) — старт; О’Нил (13), Калкбреннер (6), Андерсон (5), Джеймс (3), Салун (0), Лайам (0).
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