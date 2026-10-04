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NaVi потерпели поражение во втором раунде ESL Pro League Season 24

Украинская организация продолжит борьбу на турнире со статистикой 1-1.
Вчера, 23:18       Автор: Игорь Мищук
NaVi уступили Vitality / HLTV
NaVi уступили Vitality / HLTV

В воскресенье, 4 октября, украинская киберспортивная организация Natus Vincere провела свой второй матч на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2.

Во втором раунде соревнований украинская команда встречалась с Vitality и потерпела первое поражение на турнире, уступив со счетом 1:2.

NaVi начали матч с поражения на Anubis - 5:13, но затем отыгрались, забрав пик соперника Nuke - 13:5. Судьба противостояния решалась на карте Mirage, на которой Vitality одержали победу 13:4.

Источник: HLTV.org

Напомним, что в первом раунде турнира NaVi обыграли 2:0 G2 Esports и теперь продолжат свой путь на групповой стадии со статистикой 1-1. Vitality с показателем 2-0 в следующем матче поборются за выход в плей-офф.

Для выхода из группы необходимо добыть три победы в пяти возможных матчах. В плей-офф матчи будут проходить по системе single-elimination.

ESL Pro League Season 24 с участием 16 команд проходит в Катовице, Польша с 3 по 11 октября, а призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi CS2 Counter Strike 2

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