Тренер сборной Португалии ответил, готов ли помириться с Роналду

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал конфликт с Криштиану Роналду, из-за которого футболист покинул расположение национальной команды.

Отвечая на вопрос, открыт ли он к примирению с игроком, наставник португальцев ушел от прямого ответа, заявив, что они обсудят эту ситуацию после заключительного в текущий международный перерыв матча Лиги наций с Норвегией.

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"Все внимание должно быть сосредоточено только на сборной. Что касается игры с Норвегией - это то, что мы должны провести хорошо, чтобы наш народ тоже был солидарен с флагом и целью. Роналду - это символ сборной и Португалии. После матча будет достаточно времени, чтобы поговорить об этом", - приводит слова Жезуша A Bola.

Напомним, ранее из-за конфликта с главным тренером и недовольства количеством своего игрового времени Роналду покинул расположение сборной Португалии, после чего появилась информация о возможном завершении игроком международной карьеры.

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