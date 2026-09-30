Лишенный игрового времени Роналду со скандалом покинул расположение сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет за национальную команду в предстоящих матчах Лиги наций против Дании и Норвегии из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

41-летнего футболиста возмутили заявления наставника команды на пресс-конференции, что между ними не существует разногласий, а также неопределенность по поводу его участия в ближайшем поединке с датчанами.

Читай также: Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Португалии

"Если все пойдет по плану, то с Данией сыграет Гонсалу Рамуш. Выйдет ли Роналду на замену? Отвечу в последний раз. Я не знаю, что может случиться по ходу матча. Если нам понадобится Криштиану, то он выйдет. Если нет, то не выйдет", - отметил Жезуш.

Как сообщает Marca, Роналду разозлили слова тренера и сразу после общения наставника португальцев с прессой звездный футболист покинул расположение сборной и отправился в аэропорт, откуда на частном самолете вылетел в Мадрид.

При этом отмечается, что игрок даже рассматривает вариант завершения карьеры в национальной команде.

Напомним, что весь предыдущий матч Лиги наций со сборной Норвегии (2:1) Роналду провел на скамейке запасных, хотя Жезуш обещал предоставить ему игровое время. После поединка тренер сборной Португалии объяснил, почему не выпустил игрока на поле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!