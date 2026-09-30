Новый участник и изменения в правилах: стартует новый сезон «Суперлиги» GGBET

1 октября начинается новый сезон мужского Чемпионата Украины по баскетболу «Суперлига» GGBET. В этом году турнир возвращается к полноценному классическому формату, а состав участников пополнился новой командой.

В чемпионате представлены 10 участников: действующий чемпион «Днепр», «Киев-Баскет», «Харьковские Соколы», «Черкасские Мавпы», «Ровно», «Прикарпатье-Говерла», «Нико-Баскет», «Запорожье», «Хмельницкий» и «Волынь». БК «Хмельницкий» в этом году дебютирует в элитном дивизионе благодаря победе в Высшей лиге сезона 2025/26.

Одним из главных изменений стало возвращение классического разъездного формата регулярного чемпионата. Команды проведут три круга, а это означает больше матчей на домашних площадках.

«Обновленный формат «Суперлиги» GGBET возвращает больше матчей на домашние площадки. А это означает — больше взаимодействия с фанатами и больше возможностей для развития баскетбольного сообщества. Мы рады продолжать сотрудничество с Федерацией баскетбола Украины и делать украинский баскетбол еще сильнее и заметнее», — отмечает CEO GGBET Сергей Мищенко.

GGBET выступает титульным спонсором Чемпионата Украины по баскетболу «Суперлига» GGBET, а также титульным спонсором мужской и женской национальных сборных Украины по баскетболу.

Изменения произошли также в правилах проведения плей-офф. Четвертьфинальные серии будут проходить до двух побед, а полуфиналы, финал и серия за третье место — до трех побед.

«Такие изменения добавят сериям еще больше интриги, ведь командам придется пройти более длинный путь к чемпионскому титулу. Мы ожидаем конкурентный и насыщенный сезон и очень рады, что Суперлига продолжает развиваться и объединять клубы из разных регионов Украины», — отмечает генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский.

Первые матчи сезона пройдут в Ровно и Луцке: ровенчане примут БК «Харьковские Соколы», а луцкая команда встретится с БК «Киев-Баскет».

Всего в течение игрового уикенда будет сыграно 9 матчей в пяти городах Украины.

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