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Футбол

Украину и Северную Ирландию рассудит рефери, ранее не пересекавшийся с украинскими командами

Поединок Лиги наций обслужит бельгийская бригада арбитров.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Яспер Верготе / Getty Images
Яспер Верготе / Getty Images

УЕФА назначил рефери, которые будут работать на матч третьего тура Дивизиона B Лиги наций между сборными Украины и Северной Ирландии.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, предстоящий поединок обслужит полностью бельгийская бригада арбитров во главе с 34-летним Яспером Верготе.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Михаэл Гееролф и Мартейн Тистерс. Четвертым рефери будет Лотар Д'Хондт.

За систему VAR будет отвечать Ян Ботерберг и его помощник Уэсли де Кремер.

Источник: UEFA.COM

Ранее на международной арене Верготе с украинскими командами не пересекался.

Матч Украина - Северная Ирландия состоится в пятницу, 2 октября, в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На данный момент украинская и североирландская сборные делят лидерство в группе B2 Лиги наций, набрав по четыре очка.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей сборной Украины.

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