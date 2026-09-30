Украину и Северную Ирландию рассудит рефери, ранее не пересекавшийся с украинскими командами
УЕФА назначил рефери, которые будут работать на матч третьего тура Дивизиона B Лиги наций между сборными Украины и Северной Ирландии.
Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, предстоящий поединок обслужит полностью бельгийская бригада арбитров во главе с 34-летним Яспером Верготе.
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На линиях ему будут помогать соотечественники Михаэл Гееролф и Мартейн Тистерс. Четвертым рефери будет Лотар Д'Хондт.
За систему VAR будет отвечать Ян Ботерберг и его помощник Уэсли де Кремер.
Ранее на международной арене Верготе с украинскими командами не пересекался.
Матч Украина - Северная Ирландия состоится в пятницу, 2 октября, в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского и начнется в 21:45 по киевскому времени.
На данный момент украинская и североирландская сборные делят лидерство в группе B2 Лиги наций, набрав по четыре очка.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей сборной Украины.
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