Нико Уильямс поддержал своего партнера по национальной команде как лучшего футболиста среди претендентов на престижную награду.

Вингер Атлетик Бильбао Нико Уильямс выразил поддержку своему коллеге по сборной Испании Ламину Ямалю в борьбе за Золотой мяч. Фланговый атакующий игрок уверен, что 19-летний футболист заслуживает получить эту престижную индивидуальную награду.

Уильямс отметил уровень игры Ямаля и заявил, что не сомневается в его статусе одного из лучших футболистов мира. По словам Нико, выступления молодого атакующего игрока дают достаточно оснований для того, чтобы именно он стал победителем голосования.

"Каждый, кто разбирается в футболе, знает, что Ламин Ямаль должен выиграть Золотой мяч. Я надеюсь, что он победит. Если вы действительно разбираетесь в футболе и получаете удовольствие от этой игры, тогда вы знаете, что Ламин лучший", — сказал Уильямс.

Ямаль переживает очередной успешный период в карьере и уже успел стать одним из ключевых игроков Барселоны и сборной Испании. Несмотря на свой юный возраст, он регулярно участвует в матчах высокого уровня и продолжает играть важную роль в команде. Ранее Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов.

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