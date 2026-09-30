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Олейникова не смогла пробиться во второй раунд турнира в Пекине

Украинская теннисистка уступила представительнице Китая в двух сетах.
Сегодня, 12:54       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Четвертой украинкой, вышедшей на корт хардового турнира в Пекине, стала Александра Олейникова. Ее соперницей была представительница Китая Ю Юань, которая получила вайлд-кард на турнир.

В борьбе со 135-й ракеткой мира Олейникова не смогла одержать победу. Уже в первом сете украинка трижды проиграла геймы на своей подаче и уступила со счетом 2:6.

Во второй партии Александра смогла оформить два брейка, однако снова трижды проиграла геймы на своей подаче. В итоге украинка уступила и в этом сете.

Пекин, 1-й раунд
Александра Олейникова (Украина) - Ю Юань (Китай) 2:6, 3:6

В общей сложности поединок продолжался полтора часа. Олейникова стала второй украинкой после Ангелины Калининой, которая покинула турнир. В то же время Даяна Ястремская и Дарья Снигур смогли выиграть свои матчи первого круга и пройти во второй раунд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александра Олейникова

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