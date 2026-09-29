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Футбол

Лига наций: Англия победила Чехию, Швейцария и Албания взяли крупные победы

Во вторник, 29 сентября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Было сыграно десять матчей.
Вчера, 23:58       Автор: Сергей Носенко
Сборная Англии / Getty Images
Сборная Англии / Getty Images

Лига A

Чехия — Англия — 0:2

На 25-й минуте Чехия осталась в меньшинстве — красную карточку получил Павел Шульц. Англичане воспользовались численным преимуществом уже после перерыва: на 47-й минуте Энтони Гордон открыл счет, а на 69-й Гарри Кейн установил окончательный результат — 0:2. После поражения от Испании (2:3) в первом туре команда Томаса Тухеля набрала первые три очка.

Лига B

Шотландия — Швейцария — 0:3

Швейцарцы уверенно обыграли Шотландию. Рикардо Родригес открыл счет на 12-й минуте, после чего хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Джека Хендри. Во втором тайме Нико Эльведи и Зеки Амдуни довели преимущество гостей до трех мячей.

Словения — Северная Македония — 2:0

Словения забила по одному голу в каждом из таймов. Санди Ловрич открыл счет на 55-й минуте, а Альёша Матко установил окончательный результат на 82-й.

Лига C

Финляндия — Беларусь — 0:0

Финляндия не смогла продолжить после разгромной победы над Сан-Марино со счетом 7:0. В матче с Беларусью команды голов не забили.

Молдова — Фарерские острова — 1:1

Команды обменялись голами и разошлись миром. Фарерские острова набрали второе очко в турнире после двух матчей.

Словакия — Казахстан — 2:1

Словакия одержала вторую победу подряд. Лео Зауэр вывел хозяев вперед на 26-й минуте, Рамазан Каримов сравнял счет на 35-й, а победный гол на 82-й забил Давид Ганцко, поразив ворота головой после углового.

Люксембург — Исландия — 0:3

Исландия уверенно разобралась с Люксембургом. Голы забили Андри Гудьонсен, Орри Оскарссон и Виктор Пальссон.

Сан-Марино — Албания — 0:3

Албания не оставила хозяевам шансов. Отличились Анис Мехмети, Мирто Узуні и Рей Манай.

Болгария — Эстония — 0:0

Еще один матч игрового дня завершился без голов. Болгария и Эстония не смогли выявить победителя.

Кстати, Испания в матче с Хорватией открыла счет уже на второй минуте и уверенно победила: 4:1.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций

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