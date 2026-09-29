Лига наций: Англия победила Чехию, Швейцария и Албания взяли крупные победы
Лига A
Чехия — Англия — 0:2
На 25-й минуте Чехия осталась в меньшинстве — красную карточку получил Павел Шульц. Англичане воспользовались численным преимуществом уже после перерыва: на 47-й минуте Энтони Гордон открыл счет, а на 69-й Гарри Кейн установил окончательный результат — 0:2. После поражения от Испании (2:3) в первом туре команда Томаса Тухеля набрала первые три очка.
Лига B
Шотландия — Швейцария — 0:3
Швейцарцы уверенно обыграли Шотландию. Рикардо Родригес открыл счет на 12-й минуте, после чего хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Джека Хендри. Во втором тайме Нико Эльведи и Зеки Амдуни довели преимущество гостей до трех мячей.
Словения — Северная Македония — 2:0
Словения забила по одному голу в каждом из таймов. Санди Ловрич открыл счет на 55-й минуте, а Альёша Матко установил окончательный результат на 82-й.
Лига C
Финляндия — Беларусь — 0:0
Финляндия не смогла продолжить после разгромной победы над Сан-Марино со счетом 7:0. В матче с Беларусью команды голов не забили.
Молдова — Фарерские острова — 1:1
Команды обменялись голами и разошлись миром. Фарерские острова набрали второе очко в турнире после двух матчей.
Словакия — Казахстан — 2:1
Словакия одержала вторую победу подряд. Лео Зауэр вывел хозяев вперед на 26-й минуте, Рамазан Каримов сравнял счет на 35-й, а победный гол на 82-й забил Давид Ганцко, поразив ворота головой после углового.
Люксембург — Исландия — 0:3
Исландия уверенно разобралась с Люксембургом. Голы забили Андри Гудьонсен, Орри Оскарссон и Виктор Пальссон.
Сан-Марино — Албания — 0:3
Албания не оставила хозяевам шансов. Отличились Анис Мехмети, Мирто Узуні и Рей Манай.
Болгария — Эстония — 0:0
Еще один матч игрового дня завершился без голов. Болгария и Эстония не смогли выявить победителя.
Кстати, Испания в матче с Хорватией открыла счет уже на второй минуте и уверенно победила: 4:1.
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