Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/27
Вашему вниманию все группы предстоящего турнира.
В четверг, 12 февраля, состоялась жеребьевка Лиги наций-2026/27.
Напомним, что Украина находится во второй корзине Дивизиона B.
Матчи предстоящего розыгрыша Лиги наций запанированы на сентябрь-ноябрь 2026 года, плей-офф будет сыгран в марте-июне 2027 года.
Дивизион A
Группа A1
- Франция
- Италия
- Бельгия
- Турция
Группа A2
- Германия
- Нидерланды
- Сербия
- Греция
Группа A3
- Испания
- Хорватия
- Англия
- Чехия
Группа A4
- Португалия
- Дания
- Норвегия
- Уэльс
Дивизион B
Группа B1
- Шотландия
- Швейцария
- Словения
- Северная Македония
Группа B2
- Венгрия
- Украина
- Грузия
- Северная Ирландия
Группа B3
- Израиль
- Австрия
- Ирландия
- Косово
Группа B4
- Польша
- Босния и Герцеговина
- Румыния
- Швеция
Дивизион C
Группа C1
- Албания
- Финляндия
- беларусь
- Сан-Марино
Группа C2
- Черногория
- Армения
- Кипр
- Гибралтар/Латвия
Группа C3
- Казахстан
- Словакия
- Фаррерские острова
- Молдова
Группа C4
- Исландия
- Болгария
- Эстония
- Мальта/Люксембург
Дивизион D
Группа D1
- Гибралтар/Латвия
- Мальта/Люксембург
- Андорра
Группа D2
- Литва
- Азербайджан
- Лихтенштейн
