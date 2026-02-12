iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/27

Вашему вниманию все группы предстоящего турнира.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

В четверг, 12 февраля, состоялась жеребьевка Лиги наций-2026/27.

Напомним, что Украина находится во второй корзине Дивизиона B.

Матчи предстоящего розыгрыша Лиги наций запанированы на сентябрь-ноябрь 2026 года, плей-офф будет сыгран в марте-июне 2027 года.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2026/27

Дивизион A

Группа A1

  • Франция
  • Италия
  • Бельгия
  • Турция

Группа A2

  • Германия
  • Нидерланды
  • Сербия
  • Греция

Группа A3

  • Испания
  • Хорватия
  • Англия
  • Чехия

Группа A4

  • Португалия
  • Дания
  • Норвегия
  • Уэльс

Дивизион B

Группа B1

  • Шотландия
  • Швейцария
  • Словения
  • Северная Македония

Группа B2

  • Венгрия
  • Украина
  • Грузия
  • Северная Ирландия

Группа B3

  • Израиль
  • Австрия
  • Ирландия
  • Косово

Группа B4

  • Польша
  • Босния и Герцеговина
  • Румыния
  • Швеция

Дивизион C

Группа C1

  • Албания
  • Финляндия
  • беларусь
  • Сан-Марино

Группа C2

  • Черногория
  • Армения
  • Кипр
  • Гибралтар/Латвия

Группа C3

  • Казахстан
  • Словакия
  • Фаррерские острова
  • Молдова

Группа C4

  • Исландия
  • Болгария
  • Эстония
  • Мальта/Люксембург

Дивизион D

Группа D1

  • Гибралтар/Латвия
  • Мальта/Люксембург
  • Андорра

Группа D2

  • Литва
  • Азербайджан
  • Лихтенштейн

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций

Статьи по теме

Украина победила Болгарию в волейбольной Лиге наций Украина победила Болгарию в волейбольной Лиге наций
Португалия - Испания: Видео голов и обзор финала Лиги наций 08.06.2025 Португалия - Испания: Видео голов и обзор финала Лиги наций 08.06.2025
Нагельсманн - о матче за бронзу Лиги наций: Франция не заслужила победы Нагельсманн - о матче за бронзу Лиги наций: Франция не заслужила победы
Лига наций-2024/25: Португалия и Испания сыграют в финале, Германия будет противостоять Франции за третье место Лига наций-2024/25: Португалия и Испания сыграют в финале, Германия будет противостоять Франции за третье место

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет с Арсеналом, первый полуфинал Кубка Испании
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Европа22:33
Бывшая звезда сборной Англии перебрался в чемпионат Нидерландов
Европа21:37
Ноттингем может возглавить бывшей тренер другого неудачника АПЛ
Формула 121:07
Ферстаппен раскритиковал новые болиды
Олимпийские игры20:40
Украина финишировала с лучшим результатом в истории в смешанной санной эстафете
Биатлон20:02
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
Лига наций19:55
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/27
Бокс19:45
WBC принял официальное решение по поводу боя Усика с Кабайелом
Европа18:58
Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян
Другие страны18:43
Аль-Хилаль убрал из заявки дорогостоящего игрока ради Бензема
Украина18:30
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK