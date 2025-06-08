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Футбол

Португалия - Испания: Видео голов и обзор финала Лиги наций 08.06.2025

Вашему вниманию лучшие моменты матча.
Сегодня, 23:02       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

В рамках финала Лиги наций Португалия играет с Испанией.

Счет в поединке открыла "Фурия Роха". После "пожара" в штрафной площади португальцев быстрее всех на мяче оказался Мартин Зубименди, который отправил его, фактически, в пустые ворота.

Видео гола Зубименди

Португалия сравняла менее чем за 10 минут. Автором мяча стал Нуну Мендеш, для которого это дебютный матч за национальную команду.

Видео гола Мендеша

"Под занавес" первой 45-минутки Испания снова вышла вперед. Микель Оярсабаль после элегантного паса Педри выиграл борьбу с защитником и отправил мяч мимо Диогу Кошту.

Відео голу Оярсабаля появится позже

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