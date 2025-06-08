Нагельсманн - о матче за бронзу Лиги наций: Франция не заслужила победы

Немец считает, что его подопечные были, как минимум, не хуже.

В рамках матча за бронзу Лиги наций-2024/25 Франция уверенно победила Германию.

Руководитель "Die Mannschaft" Юлиан Нагельсманн считает, что счет не отражает контекст событий на поле, и его подопечные заслуживали победы не меньше.

"Учитывая те шансы, которые у нас были, и ход событий в матче, я считаю, что победа Франции в данном поединке незаслуженна".

Также Юлиан раскритиковал форвардов сборной Германии.

"Наши нападающие, в частности, Карим Адееми и Ник Вольтемаде все еще должны набираться опыта для игры на этом уровне.

К сожалению, уровень их завершения моментов сегодня был не самым лучшим", - резюмировал Нагельсманн.

Отметим, что сегодня, 8 июня, в 22:00 по Киеву состоится финал, в котором Португалия встретится с Испанией.

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