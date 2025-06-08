Франция уверенно победила Германию в матче за третье место Лиги наций УЕФА

В рамках матча за третье место Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 Франция на чужом поле встретилась с Германией.

Команды провели интересный поединок, который был наполнен моментами от обоих коллективов.

В частности, Германия уже на первых минутах могла открывать счет усилиями сначала Ника Вольтемаде, а затем и Карима Адееми, однако, фортуна была сегодня не на стороне подопечных Юлиана Нагельсмана.

Первого забитого мяча в матче пришлось ждать почти до конца первого тайма. Лишь на 45-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет в поединке.

В начале второй 45-минутки Дениз Ундав мог сравнять счет, но его забитый мяч был отменен из-за нарушения правил в одной из фаз атаки.

Все шло к минимальной победе "Les bleus", однако Майкл Олисе решил "добить" немцев еще одним мячом в концовке встречи, установив окончательный счет на табло.

Германия - Франция 0:2

Голы: Мбаппе, 45, Олисе, 84

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