Украина финишировала с лучшим результатом в истории в смешанной санной эстафете

Команда стал шестой в общем зачёте.
Сегодня, 20:40       Автор: Андрей Безуглый
Команда Украины по санному спорту / Getty Images
Команда Украины по санному спорту / Getty Images

В четверг, 12 февраля на Олимпиаде в Милане-Кортини осталась смешанная эстафета по санному спорту.

Соревнование состояло из двух одиночных и двух парных заездов. Девять команд, включая Украину, соревновались за медали.

Первой эстафету начала Юлианна Туницкая, ставшая 18-й в личном зачёте, что позволило обойти команду Китая. Однако далее Назарий Качмар и Игорь Гой финишировали позади китайцев.

Следующим был Андрей Мандзий, которому удалось финишировать 12-м. Спортсмен обновил национальный рекорд и снова подрали команде преимущество над Китаем,.

Завершали эстафету Александра Мох и Елена Сецькив, после которых команда Украины заняла итоговое шестое место - лучший результат в истории для наших спортсменов.

После финиша украинцы провели небольшую акцию поддержку в адрес Владислава Гераскевича, подняв вверх свои шлемы.

Смешанная эстафета. Санный спорт

1. Германия — 3:41.672 минуты (рекорд трассы) 2. Австрия +0.542 секунды 3. Италия +0.849 секунды ... 6. Украина +4.502 секунды

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
