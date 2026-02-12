Украина финишировала с лучшим результатом в истории в смешанной санной эстафете
В четверг, 12 февраля на Олимпиаде в Милане-Кортини осталась смешанная эстафета по санному спорту.
Соревнование состояло из двух одиночных и двух парных заездов. Девять команд, включая Украину, соревновались за медали.
Первой эстафету начала Юлианна Туницкая, ставшая 18-й в личном зачёте, что позволило обойти команду Китая. Однако далее Назарий Качмар и Игорь Гой финишировали позади китайцев.
Следующим был Андрей Мандзий, которому удалось финишировать 12-м. Спортсмен обновил национальный рекорд и снова подрали команде преимущество над Китаем,.
Завершали эстафету Александра Мох и Елена Сецькив, после которых команда Украины заняла итоговое шестое место - лучший результат в истории для наших спортсменов.
После финиша украинцы провели небольшую акцию поддержку в адрес Владислава Гераскевича, подняв вверх свои шлемы.
Смешанная эстафета. Санный спорт1. Германия — 3:41.672 минуты (рекорд трассы) 2. Австрия +0.542 секунды 3. Италия +0.849 секунды ... 6. Украина +4.502 секунды
