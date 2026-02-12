iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аль-Хилаль убрал из заявки дорогостоящего игрока ради Бензема

Дарвин Нуньес не сможет играть в чемпионате.
Сегодня, 18:43       Автор: Андрей Безуглый
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Аль-Хиляль был вынужден провести некоторые замены в заявке, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что саудовский клуб подписал Карима Бензема, однако свободного слота для француза у команды не оказалось.

Клуб решил убрать из заявки купленного за 65 млн евро Дарвина Нуньеса, который отличился десятью результативными действиями в 16 матчах лиги.

Таким образом уругваец сможет играть только в Азиатской ЛЧ, а в чемпионате будет играть Бензема.

Напомним, что по правилам саудовской лиги клуб может зарегистрировать до 10 легионеров, и только восемь из них могут находиться на поле одновременно.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм потерял надолго своего вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Дарвин Нуньес

Статьи по теме

Бензема хет-триком дебютировал за Аль-Хиляль Бензема хет-триком дебютировал за Аль-Хиляль
Турецкий гранд хочет вернуть в Европу экс-форварда Ливерпуля Турецкий гранд хочет вернуть в Европу экс-форварда Ливерпуля
Бензема официально сменил клуб в Саудовской Аравии Бензема официально сменил клуб в Саудовской Аравии
Бензема согласовал контракт с новым клубом Бензема согласовал контракт с новым клубом

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет с Арсеналом, первый полуфинал Кубка Испании
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Европа22:33
Бывшая звезда сборной Англии перебрался в чемпионат Нидерландов
Европа21:37
Ноттингем может возглавить бывшей тренер другого неудачника АПЛ
Формула 121:07
Ферстаппен раскритиковал новые болиды
Олимпийские игры20:40
Украина финишировала с лучшим результатом в истории в смешанной санной эстафете
Биатлон20:02
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
Лига наций19:55
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/27
Бокс19:45
WBC принял официальное решение по поводу боя Усика с Кабайелом
Европа18:58
Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян
Другие страны18:43
Аль-Хилаль убрал из заявки дорогостоящего игрока ради Бензема
Украина18:30
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK