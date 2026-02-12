Аль-Хилаль убрал из заявки дорогостоящего игрока ради Бензема
Дарвин Нуньес не сможет играть в чемпионате.
Аль-Хиляль был вынужден провести некоторые замены в заявке, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, что саудовский клуб подписал Карима Бензема, однако свободного слота для француза у команды не оказалось.
Клуб решил убрать из заявки купленного за 65 млн евро Дарвина Нуньеса, который отличился десятью результативными действиями в 16 матчах лиги.
Таким образом уругваец сможет играть только в Азиатской ЛЧ, а в чемпионате будет играть Бензема.
Напомним, что по правилам саудовской лиги клуб может зарегистрировать до 10 легионеров, и только восемь из них могут находиться на поле одновременно.
