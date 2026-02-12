Аль-Хилаль убрал из заявки дорогостоящего игрока ради Бензема

Дарвин Нуньес не сможет играть в чемпионате.

Аль-Хиляль был вынужден провести некоторые замены в заявке, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что саудовский клуб подписал Карима Бензема, однако свободного слота для француза у команды не оказалось.

Клуб решил убрать из заявки купленного за 65 млн евро Дарвина Нуньеса, который отличился десятью результативными действиями в 16 матчах лиги.

Таким образом уругваец сможет играть только в Азиатской ЛЧ, а в чемпионате будет играть Бензема.

Напомним, что по правилам саудовской лиги клуб может зарегистрировать до 10 легионеров, и только восемь из них могут находиться на поле одновременно.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм потерял надолго своего вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!