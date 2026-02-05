iSport.ua
Бензема хет-триком дебютировал за Аль-Хиляль

Француз дал феерическую премьеру.
5 февраля, 21:30       Автор: Антон Федорцив
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема провел первый матч за аравийский Аль-Хиляль. Ветеран вышел в старте "лидеров" на поединок 21-го тура чемпионата против Аль-Ахдуда.

Форвард открыл счет на 31-й минуте, сыграв пяткой на добивании. На 60-й Бензема из центра штрафной отправил мяч в ворота после передачи Малкома. А потом перед воротами он замкнул прострел Аль-Давсари.

На 70-й минуте Бензема ассистировал Малкому и заслуженно отправился отдыхать. Новые одноклубники французского нападающего еще довели счет до непристойного (6:0). Дубль оформил Аль-Давсари.

Кстати, хавбек сборной Португалии Рубен Невеш подписал новый контракт с Аль-Хилялем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Аль-Хиляль

