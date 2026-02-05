Лидер Челси определился с приоритетом на фоне интереса ПСЖ

Полузащитник Энцо Фернандес готов покинуть лондонский Челси. Аргентинец грезит мадридским Реалом, сообщает Marca.

Хавбек якобы недоволен жизнью в Лондоне. Фернандес стремится пойти по стопам Хулиана Альвареса. Нападающий покинул английский Манчестер Сити и засиял в составе мадридского Атлетико.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 36 поединков во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и оформил 4 ассиста. Контракт аргентинца с Челси действует до лета 2032 года. Ранее он выступал за лиссабонскую Бенфику.

К слову, французский ПСЖ положил глаз на Фернандеса с целью обновления проекта.

