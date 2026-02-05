Аталанта выбила Ювентус из Кубка Италии
"Бьянконери" могли забить уже на 1-й минуте. Это Тюрам после заброса из глубины пробил рядом со штангой ворот Карнезекки. Агрессия Юве на стартовом отрезке также привела к выстрелу Консейсана в перекладину.
Зато хозяева забили практически с первой попытки. Эдерсон пытался найти партнера в штрафной туринцев, а Бремер сыграл рукой – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Скамакка и пробил прямо в угол.
Ювентус пытался ответить. Но до острых моментов у ворот Аталанты дело не доходило. Аж в середине второго тайма был момент у Маккенни. Однако, его выстрел из центра штрафной оказался неточным.
А вот "Богиня" под занавес поединка забила еще дважды. Сначала Сулемана фактически занес мяч в ворота после прострела Беллановы. А затем Пашалич завершил образцовую комбинацию бергамасков после перехвата – 3:0 в итоге.
Статистика матча Аталанта – Ювентус 1/4 финала Кубка Италии
Аталанта – Ювентус – 3:0
Голы: Скамакка, 27 (пенальти), Сулемана, 77, Пашалич, 85
Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 1.89
Владение мячом: 42 % - 58 %
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 1 - 6
Фолы: 11 - 8
