Ювентус оформил трансфер Бога

Нападающий Жереми Бога вернулся в чемпионат Италии. Туринский Ювентус арендовал африканца, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с французской Ниццей рассчитано до конца сезона. У Юве будет опция выкупа Бога за 5 млн евро. Этот пункт договора по вингеру не будет обязательным. В новой команде он выбрал 13-й номер.

В нынешней кампании Бога провел 20 поединков во всех турнирах (2 гола, 2 ассиста). Нападающий – воспитанник лондонского Челси. Ранее он выступал в Серии A за Сассуоло и Аталанту из Бергамо.

К слову, в 23-м туре Ювентус уверенно переиграл Парму на выезде.

