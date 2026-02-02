iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус оформил трансфер Бога

"Старая синьора" усилила атаку.
Сегодня, 00:18       Автор: Антон Федорцив
Жереми Бога / Getty Images
Жереми Бога / Getty Images

Нападающий Жереми Бога вернулся в чемпионат Италии. Туринский Ювентус арендовал африканца, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с французской Ниццей рассчитано до конца сезона. У Юве будет опция выкупа Бога за 5 млн евро. Этот пункт договора по вингеру не будет обязательным. В новой команде он выбрал 13-й номер.

В нынешней кампании Бога провел 20 поединков во всех турнирах (2 гола, 2 ассиста). Нападающий – воспитанник лондонского Челси. Ранее он выступал в Серии A за Сассуоло и Аталанту из Бергамо.

К слову, в 23-м туре Ювентус уверенно переиграл Парму на выезде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ницца Жереми Бога

Статьи по теме

Ювентус разобрался с Пармой Ювентус разобрался с Пармой
Ювентус возобновил интерес к экс-лидеру Интера Ювентус возобновил интерес к экс-лидеру Интера
Тоттенхэм и Ювентус нацелились на экс-вингера Челси Тоттенхэм и Ювентус нацелились на экс-вингера Челси
Ювентус нашел новый вариант в Турции Ювентус нашел новый вариант в Турции

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реала, Интера, Ювентуса, ПСЖ и Бенфики
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Бенфика Трубина и Судакова не одолела аутсайдера Примейры
Европа00:18
Ювентус оформил трансфер Бога
Вчера, 23:55
Биатлон23:55
Чемпионат Европы по биатлону-2026: Норвегия и Франция закрыли первенство победами в эстафетах
Европа23:44
Ювентус разобрался с Пармой
Киберспорт23:35
NaVi уступили Team Spirit на IEM Krakow
Формула 122:47
Нечемпионский болид Сенны уйдет с молотка
Игровые22:16
Сборная Дании выиграла гандбольный чемпионат Европы
Украина21:53
Лень стал вторым снайпером в победе Реала
Теннис21:34
Australian Open-2026 (WTA): Рыбакина завоевала трофей
Украина21:15
Суперлига: Кривбасс победил Ровно, Киев-Баскет дожал Нико-Баскет, два поединка не состоялись
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK