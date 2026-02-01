Сборная Дании выиграла гандбольный чемпионат Европы

Первый триумф команды за 14 лет.

Национальная команда Дании триумфовала на гандбольном Евро-2026 среди мужчин. В финале подопечные Николая Якобсена обыграли сборную Германии (34:27).

В первой половине соперники шли практически нога в ногу. Максимумом отрыва стали 3 пункта в пользу датчан. В конце концов, дефицит немецких гандболистов по итогам тайма составил 2 мяча.

А вот после перерыва Дания методично развивала собственное преимущество. На финише победители привезли Германии 7 пунктов преимущества. Самым результативным стал плеймейкер Симон Пютлик (8 голов).

Сборная Дании в третий раз стала чемпионом Европы. Предыдущие трофеи тамошние гандболисты завоевали на Евро-2008 и чемпионате Европы-2012. Кроме того, в коллекции датчан 2 олимпийских "золота" и 4 титула чемпионов мира.

Чемпионат Европы

Мужчины, финал

Дания – Германия – 34:27 (18:16, 16:11)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!