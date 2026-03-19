НБА: Бостон победил Голден Стейт, Хьюстон уступил Лейкерс
В ночь на четверг, 19 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 18 марта
Бостон – Голден Стейт – 120:99 (36:23, 27:27, 26:23, 31:26)
Бостон: Браун (32 + 5 потерь), Тейтум (24 + 10 подборов), Уайт (11), Кета (8 + 7 подборов), Хаузер (6) – стартовый состав; Притчард (19 + 7 передач), Гарза (15 + 7 подборов), Шайерман (3 + 8 подборов), Бесси (2), Шульга (0), Харпер (0), Гонсалес (0).
Голден Стейт: Др. Грин (13), Сантос (13), Порзингис (11), Подземски (10), Мелтон (5) – стартовый состав; Пейтон II (14), Спенсер (14), Ричард (7), Пост (6), Юртсевен (4), Уильямс (2), Леонс (0).
Бруклин – Оклахома – 92:121 (11:28, 13:32, 31:31, 37:30)
Бруклин: Траоре (13 + 6 передач + 6 потерь), Вольф (6), Клекстон (4), Пауэлл (3), Клауни (3) – стартовый состав; Уилсон (15), Джонсон (12 + 7 подборов), Агбаджи (10), Майнотт (9), Этьен (9), З. Уильямс (5), Лидделл (3), Смит (0), Менн (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александр (20 + 6 передач), Уиггинс (17 + 7 подборов), Холмгрен (11), Митчелл (10 + 7 подборов), Уоллес (6) – стартовый состав; Маккейн (26), Джо (13), К. Уильямс (9 + 5 перехватов), Джейлин Уильямс (6 + 7 подборов), Сендфорт (3), Карузо (0), Барнхайзер (0).
Индиана – Портленд – 119:127 (33:37, 29:42, 24:26, 33:22)
Индиана: Зубац (18 + 8 подборов), Слоусон (17 + 7 подборов), Несмит (15), Уокер (10 + 7 подборов), Макконнелл (7 + 10 передач) – стартовый состав; Джексон (13 + 6 передач), Хафф (11), Шеппард (10), Питер (10), Браун (8), Джонс (0).
Портленд: Авдия (32 + 11 подборов + 5 потерь), Клингэн (28 + 13 подборов), Камара (17), Холидей (15 + 8 передач), Грант (8) – стартовый состав; Хендерсон (9), Мюррей (8), Тайбулл (6), Р. Уильямс (2 + 10 подборов), Сиссоко (2).
Миннесота – Юта – 147:111 (43:31, 29:27, 38:26, 37:27)
Миннесота: Досунму (23 + 9 подборов + 6 передач), Рэндл (21 + 8 передач), Гобер (21 + 12 подборов), Макдэниелс (17), Дивинченцо (9 + 7 передач) – стартовый состав; Хайленд (18), Кларк (9), Андерсон (8 + 6 передач), Шеннон (8), Инглс (7), Пуллин (4), Беранже (2 + 7 подборов), Конли (0).
Юта: Сенсабо (41 + 5 потерь), Бейли (17), Коллиер (14 + 6 передач + 5 потерь), Уильямс (7), Филиповски (7) – стартовый состав; Харклесс (8), Лав (5), Тшибве (5), Гарсия (4 + 8 подборов), Кончар (3), Мбенг (0).
Новый Орлеан – Клипперс – 124:109 (26:40, 34:20, 36:25, 28:24)
Новый Орлеан: Бей (25), Мерфи (23 + 7 подборов), Мюррей (17 + 11 передач + 6 потерь), Уильямсон (14), Джонс (7 + 5 перехватов) – стартовый состав; Куин (14), Фирс (11), Маткович (9 + 8 подборов), Мисси (4).
Клипперс: Леонард (25 + 8 подборов), Коллинз (18 + 7 подборов), Гарленд (13 + 6 передач), Б. Лопес (11), Д. Джонс (4) – стартовый состав; Миллер (13), Джексон (10), Данн (6), Кристи (4), Сандерс (3), Педулла (2), Богданович (0).
Чикаго – Торонто – 109:139 (17:32, 28:40, 31:36, 33:31)
Чикаго: Бузелис (19 + 7 подборов), Миллер (13), Смит (10), Гидди (9), Джонс (6) – стартовый состав; Диллингем (15), Секстон (14), Уильямс (7), Ябуселе (5), Кавамура (5), Ричардс (4), Олбрич (2).
Торонто: Барретт (23), Ингрэм (18), Барнс (18 + 7 подборов), Пельтль (17 + 8 подборов), Куикли (10 + 7 передач) – стартовый состав; Уолтер (18), Мамукелашвили (17), Дик (7), Беттл (6), Темпл (2), Джексон-Дэвис (2), Мобо (1), Шед (0).
Даллас – Атланта – 120:135 (30:37, 26:30, 26:34, 38:34)
Даллас: Вашингтон (23 + 9 подборов), Флегг (17 + 6 потерь), Кристи (13 + 5 потерь), Нембхард (8 + 12 передач), Маршалл (4) – стартовый состав; Геффорд (24 + 8 подборов), Томпсон (17), Миддлтон (7), Джонсон (3), Пауэлл (2), Бегли (2 + 7 подборов).
Атланта: Макколлум (24 + 7 передач), Александер-Уокер (22), Дэниелс (19), Джонсон (17 + 11 подборов + 9 передач), Оконгву (12 + 9 подборов) – стартовый состав; Куминг (16), Кисперт (10), Лендейл (5), Рисаше (5), Винсент (3), Уоллес (2), Хильд (0), Хьюстон (0).
Мемфис – Денвер – 125:118 (31:30, 29:30, 39:31, 26:27)
Мемфис: Джером (21 + 9 подборов + 9 передач), Проспер (19), Джексон (16), Кауард (15 + 7 подборов), Уэллс (11) – стартовый состав; Хендрикс (13 + 6 перехватов), Смолл (8), Спенсер (8), Бертон (5), Джарро (4), Клейтон (4), Гибсон (1).
Денвер: Йокич (29 + 14 подборов + 9 передач + 10 потерь), К. Браун (26 + 7 подборов), К. Джонсон (20), Дж. Мюррей (19 + 8 подборов + 12 передач), Джонс (6) – стартовый состав; Хардуэй (11), Валанчюнас (4), Стротер (2), Б. Браун (1).
Хьюстон – Лейкерс – 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35)
Хьюстон: Шенгюн (27 + 10 передач), Томпсон (26 + 11 подборов), Смит (18), Дюрант (18), Исон (10) – стартовый состав; Шеппард (11), Окоги (3), Финни-Смит (3), Капела (0).
Лейкерс: Дончич (40 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Джеймс (30), Эйтон (16), Ривз (14 + 8 передач), Смарт (5) – стартовый состав; Хачимура (8), Ларевиа (5), Кеннард (5), Хейс (1).
