iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария дала однолетние контракты двум ветеранам

Мануэль Нойер и Свен Ульрайх останутся в Мюнхене.
Сегодня, 19:35       Автор: Андрей Безуглый
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Бавария продолжила контракты сразу двоих своих ветеранов.

Пресс-служба клуба сообщила, что Мануэль Нойер и Свен Ульрайх подписали новые соглашения.

40-летний и 37-летний киперы проведут с Баварией еще один сезон - их контракты рассчитаны до лета 2027 года.

В текущем сезоне Нойер провел 36 матчей, а Ульрайх - только один.

Ранее также сообщалось, что Малиновский станет свободным агентом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер Свен Ульрайх

Статьи по теме

Ветеран Баварии может вернуться в сборную Германии на ЧМ-2026 Ветеран Баварии может вернуться в сборную Германии на ЧМ-2026
Нойер обсуждает продление контракта с Баварией Нойер обсуждает продление контракта с Баварией
Нойер вместе с Баварией установил редкий антирекорд Лиги чемпионов Нойер вместе с Баварией установил редкий антирекорд Лиги чемпионов
Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединок Ливерпуля, матчи украинских лиг
просмотров
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Кудровка отправила Рух в переходные матчи
просмотров

Последние новости

Европа и мир22:30
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада и Финляндия стартовали с побед
Киберспорт21:30
Росияне прервали победную серию NaVi на DreamLeague Season 29
Европа21:05
Защитник Манчестер Юнайтед пропустит ЧМ-2026
Европа20:15
Скандальный форвард попал в итоговую заявку своей сборной на ЧМ-2026
Европа19:35
Бавария дала однолетние контракты двум ветеранам
Бокс18:25
Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа
Европа18:15
Малиновский покинет Дженоа и станет свободным агентом
Европа17:40
Манчестер Юнайтед предложил контракт Каррику
Европа16:40
Многолетний капитан Эвертона покинет команду
Бокс14:12
Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK