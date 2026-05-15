Бавария дала однолетние контракты двум ветеранам

Мануэль Нойер и Свен Ульрайх останутся в Мюнхене.

Бавария продолжила контракты сразу двоих своих ветеранов.

Пресс-служба клуба сообщила, что Мануэль Нойер и Свен Ульрайх подписали новые соглашения.

40-летний и 37-летний киперы проведут с Баварией еще один сезон - их контракты рассчитаны до лета 2027 года.

В текущем сезоне Нойер провел 36 матчей, а Ульрайх - только один.

Ранее также сообщалось, что Малиновский станет свободным агентом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!