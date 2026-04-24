Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером

40-летний голкипер продолжит выступления за мюнхенскую команду.
Сегодня, 14:35       Автор: Игорь Мищук
Мануэль Нойер / Getty Images

Бавария продолжит сотрудничество с вратарем Мануэлем Нойером, действующий контракт которого заканчивается в июне этого года.

Как сообщает Abendzeitung München, стороны уже согласовали новый договор, который будет рассчитан еще на один сезон - до лета 2027 года.

Отмечается, что 40-летний голкипер чувствует в себе силы продолжать выступления на высоком уровне, а в мюнхенском клубе довольны его ролью в команде.

При этом Бавария в следующем сезоне собирается распределять игровое время между Нойером и 22-летним Йонасом Урбигом, который считается его преемником.

В нынешнем сезоне Нойер провел за Баварию 34 матча во всех турнирах, пропустив 33 гола, а в 11 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

