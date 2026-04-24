Шахтер интересуется 18-летним талантом из Палмейраса

"Горнякам" придется побороться за бразильского нападающего с Манчестер Сити.

Шахтер может включиться в борьбу за нападающего бразильского Палмейраса Хейттора.

Об этом сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, интерес к 18-летнему футболисту, который привлек к себе внимание своими выступлениями за сборную Бразилии U-20, также проявляет City Football Group, куда входят Манчестер Сити и другие клубы.

Палмейрас уже получал предложение по игроку в размере около 20 миллионов евро, тогда как сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет 100 миллионов евро.

Отмечается, что Шахтер уже обращался к бразильскому клубу, выразив готовность начать переговоры, однако пока никакого прогресса в обсуждении трансфера не было.

Хейттор в составе молодежной команды Палмейраса провел 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и одной результативной передачей.

Напомним, ранее Шахтер подписал вингера с Атлетико Паранаэнсе.

