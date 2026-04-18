Шахтер подписал вингера с Атлетико Паранаэнсе

Украинский клуб договорился с Атлетико Паранаэнсе о переходе Бруниньо.

Как сообщает пресс-служба Шахтера , вингер подписал контракт с клубом на три года.

Однако официально он сможет выступать за команду только по достижении совершеннолетия, а именно в августе 2026 года, уже в следующем сезоне.

За взрослую команду в бразильской Серии А игрок дебютировал в январе 2026 года, он сумел забить 4 гола в 16 матчах.

Кстати, Шахтер побил несколько клубных рекордов в еврокубковом сезоне.

