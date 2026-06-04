Мичел хоче забрати до Аяксу гравця Жирони

Главный тренер Аякса Мичел хотел бы снова поработать с одним из своих экс-игроков, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что по итогам сезона Жирона вылетела в Сегунду, а испанский специалист перебрался в Аякс.

Одним из своих первых трансферов Мичел хочет сделать Марка-Андре тер Штегена.

Напомним, что немец провел в Жироне вторую половину сезона в аренде, а сейчас вернулся в Барселону.

Каталонский клуб не видит больше будущего с тер Штегеном, потому будет рад продать кипера. В итоге окончательное решение по трансферу остается за 34-летним футболистом.

Ранее также сообщалось, что кандидат в президенты Реала выбрал тренера.

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