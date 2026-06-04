Инсайдер раскрыл кандидатуру тренера соперника Переса

Кандидат в президенты Реала Энрике Рикельме намерен назначить именитого тренера.

О том, что испанец в случае своей победы не будет назначать Жозе Моуринью было известно ранее.

Теперь же Фабрицио Романо заявил, что Рикельме выбрал на пост главного тренера Реала Юргена Клоппа.

Тем не менее инсайдер отмечает, что Клопп лишь самый вероятный кандидат, а своих настоящих планах Рикельме намерен рассказать позднее.

Ранее также сообщалось, что Реал сделал запрос по защитнику Арсенала.

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