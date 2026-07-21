Защитник Динамо выбыл из-за травмы колена

Защитник Динамо Вивчаренко получил травму колена и перенесёт операцию.

Левый защитник киевского Динамо Константин Вивчаренко получил повреждение колена в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против Университати Клуж (0:0, 4:2 по пенальти), сообщает пресс-служба клуба.

Футболисту предстоит операция, после которой станут известны точные сроки его восстановления и возвращения к тренировкам.

В текущем сезоне Вивчаренко провёл один официальный матч, выйдя на замену в поединке с румынской командой. В прошлом сезоне защитник принял участие в 29 встречах во всех турнирах.

К слову, ISPORT представляет календарь поединков киевского Динамо.

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