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Свитолина сделала громкое заявление о теннисистках из страны-агрессора

Включается режим максимальной концентрации.
Сегодня, 13:48       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Элина Свитолина рассказала о настрое на матчи против российских теннисисток.

Украинская теннисистка заявила, что встречи с представительницами россии вызывают у неё особую мотивацию.

По словам спортсменки, даже травмы, плохое самочувствие или другие обстоятельства в такие моменты отходят на второй план, передаёт БТУ. 

Свитолина отмечает, что в матчах против российских теннисисток у неё появляются максимальная концентрация и сосредоточенность на собственной игре.

Тем временем Калинина вышла во второй раунд турнира в Гамбурге.

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