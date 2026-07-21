Свитолина сделала громкое заявление о теннисистках из страны-агрессора

Элина Свитолина рассказала о настрое на матчи против российских теннисисток.

Украинская теннисистка заявила, что встречи с представительницами россии вызывают у неё особую мотивацию.

По словам спортсменки, даже травмы, плохое самочувствие или другие обстоятельства в такие моменты отходят на второй план, передаёт БТУ.

Свитолина отмечает, что в матчах против российских теннисисток у неё появляются максимальная концентрация и сосредоточенность на собственной игре.

Тем временем Калинина вышла во второй раунд турнира в Гамбурге.

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