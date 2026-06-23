Свитолина одолела безфлаговую соперницу на пути в четвертьфинал турнира в Германии

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) вышла в четвертьфинал травяного турнира WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Украинка стартовала на соревнованиях со второго раунда и в своем первом матче одержала волевую победу в трех сетах над так называемой "нейтралкой" с российским паспортом Людмилой Самсоновой (№37 WTA) со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

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Соперницы провели на корте 2 часа 13 минут. Украинка за матч четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала десять из 11 брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 500, Бад-Хомбург, Германия

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Людмила Самсонова (нейтральный статус) 3:6, 6:3, 6:2

В четвертьфинале соперницей Свитолиной станет китаянка Ван Синьюй.

Ранее сообщалось, что Юлия Стародубцева завершила выступление на турнире в Истборне.

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