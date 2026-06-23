Стародубцева завершила выступление на турнире в Истборне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№55 WTA) не смогла преодолеть первый круг турнира WTA 250 в британском Истборне.

В стартовом раунде украинка встречалась с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анастасией Захаровой (№91 WTA) и проиграла в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

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Матч продолжался 2 часа 28 минут. Стародубцева выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.

WTA 250, Истборн, Великобритания

Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Анастасия Захарова (нейтральный статус) 4:6, 6:3, 3:6

Напомним, ранее Ангелина Калинина победила в украинском противостоянии и вышла во второй круг турнира в Истборне.

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