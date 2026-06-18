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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Украинская теннисистка уверенно преодолела второй раунд соревнований.
Сегодня, 15:29       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) сыграет в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине.

В матче второго круга соревнований украинка встречалась с представительницей Германии украинского происхождения Евой Лис (№80 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

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Соперницы провели на корте 1 час 10 минут. Украинская теннисистка за матч восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Это была вторая очная встреча теннисисток, а украинка одержала вторую победу.

WTA 500, Берлин, Германия
Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Ева Лис (Германия) 6:3, 6:2

Соперница Свитолиной по четвертьфиналу определится в поединке филиппинки Александры Эалы и Елены Рыбакиной из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская потерпела поражение во втором раунде турнира в Ноттингеме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина WTA

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