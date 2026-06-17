Ястремская потерпела поражение во втором раунде турнира в Ноттингеме
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№50 WTA) уступила в матче второго круга турнира WTA 250 в Ноттингеме.
За выход в четвертьфинал соревнований в Великобритании украинка боролась с немкой Татьяной Марией (№117 WTA) и смогла взять только три гейма, потерпев поражение со счетом 1:6, 2:6.
Читай также: Свитолина стартовала победой над росиянкой на турнире в Берлине
Матч продолжался 56 минут. Ястремская не подавала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт.
Это была вторая очная встреча соперниц, а немецкая теннисистка удвоила свое преимущество - 2:0.
WTA 250, Ноттингем, Великобритания
Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Татьяна Мария (Германия) 1:6, 2:6
Напомним, ранее Юлия Стародубцева также уступила во втором раунде турнира в Ноттингеме.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!