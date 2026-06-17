Ястремская потерпела поражение во втором раунде турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка не смогла пробиться в четвертьфинал.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№50 WTA) уступила в матче второго круга турнира WTA 250 в Ноттингеме.

За выход в четвертьфинал соревнований в Великобритании украинка боролась с немкой Татьяной Марией (№117 WTA) и смогла взять только три гейма, потерпев поражение со счетом 1:6, 2:6.

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Матч продолжался 56 минут. Ястремская не подавала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт.

Это была вторая очная встреча соперниц, а немецкая теннисистка удвоила свое преимущество - 2:0.

WTA 250, Ноттингем, Великобритания

Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Татьяна Мария (Германия) 1:6, 2:6

Напомним, ранее Юлия Стародубцева также уступила во втором раунде турнира в Ноттингеме.

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