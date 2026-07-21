Обладатель Золотого мяча продолжит карьеру в Милане

Продление контракта Модрича с Миланом близко к завершению. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Модрич близок к продолжению карьеры в "россонери". Добавим, что на текущий момент полузащитник является свободным агентом после завершения контракта с клубом.

Сейчас стороны находятся на завершающей стадии переговоров о продлении контракта. Ранее хорват заявлял, что примет решение о будущем после чемпионата мира‑2026.

К слову, в сезоне‑2026/27 40‑летний полузащитник продолжит выступать за итальянский клуб уже под руководством Рубена Аморима.

Тем временем Челси и Астон Вилла нацелились на таланта Серии А.

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