Челси и Астон Вилла нацелились на талант Серии А

Переговоры с агентом уже начались.

Два клуба английской Премьер-лиги проявляют интерес к вингеру Болоньи Джонатану Роу.

По информации Calciomercato, за ситуацией вокруг 23-летнего футболиста следят Астон Вилла и Челси.

Представители английских команд уже провели предварительные контакты с окружением Роу для обсуждения возможных личных условий.

Однако при этом официальных предложений Болонья пока не получала. Добавим, что итальянский клуб оценивает своего игрока в 40–45 миллионов евро и не планирует снижать требования.

Ранее бывший наставник Наполи рассказал о планах на будущее.

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