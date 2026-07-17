Астон Вилла подписала швейцарского таланта, установив трансферный рекорд

Астон Вилла закрыла трансфер полузащитника Фрайбурга и сборной Швейцарии Жоана Манзамби.

О переходе 20-летнего футболиста сообщает официальный сайт английского клуба.

Финансовые детали трансфера, а также срок действия контракта игрока не разглашаются.

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В своей новой команде швейцарский хавбек будет выступать под 44-м номером.

It's official 🤩



Aston Villa is delighted to announce the signing of Johan Manzambi 🇨🇭 pic.twitter.com/5s2U39k0oQ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026

Бирмингемцы перехватили игрока у Ньюкасла, который ранее также работал над его трансфером.

Ранее сообщалось, что Манзамби обойдется Астон Вилле в сумму более 60 миллионов евро, что является клубным трансферным рекордом.

Ранее самым дорогим приобретением бирмингемского клуба был полузащитник Амаду Онана, который летом 2024 года перешел из Эвертона за 50 миллионов фунтов (немного меньше 60 миллионов евро).

В минувшем сезоне Манзамби сыграл за Фрайбург во всех турнирах 47 матчей, в которых забил семь мячей и отдал девять результативных передач.

На чемпионате мира-2026 полузащитник отличился тремя голами и двумя ассистами в четырех поединках сборной Швейцарии.

Напомним, ранее Манчестер Юнайтед объявил о подписании полузащитника Астон Виллы.

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