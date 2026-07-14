Манчестер Юнайтед объявил о подписании капитана сборной Бельгии
Полузащитник Астон Виллы и сборной Бельгии Юри Тилеманс стал игроком Манчестер Юнайтед.
О переходе 29-летнего футболиста сообщает официальный сайт манкунианцев.
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Бельгийский хавбек подписал со своим новым клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2031 года.
МЮ выплатил бирмингемцам сумму отступных, прописанную в договоре игрока, в размере 41 миллиона евро.
☎️ When Manchester United call, you don't think twice. pic.twitter.com/9MsGHelapj— Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026
В прошлом сезоне Тилеманс провел за Астон Виллу 35 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и семью результативными передачами.
На чемпионате мира-2026 полузащитник в статусе капитана сборной Бельгии сыграл пять поединков, записав на свой счет два забитых мяча.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отказался от покупки бразильского хавбека.
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