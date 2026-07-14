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Манчестер Юнайтед объявил о подписании капитана сборной Бельгии

Юри Тилеманс заключил с манкунианцами долгосрочный контракт.
Сегодня, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Юри Тилеманс / Manchester United
Юри Тилеманс / Manchester United

Полузащитник Астон Виллы и сборной Бельгии Юри Тилеманс стал игроком Манчестер Юнайтед.

О переходе 29-летнего футболиста сообщает официальный сайт манкунианцев.

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Бельгийский хавбек подписал со своим новым клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2031 года.

МЮ выплатил бирмингемцам сумму отступных, прописанную в договоре игрока, в размере 41 миллиона евро.

В прошлом сезоне Тилеманс провел за Астон Виллу 35 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и семью результативными передачами.

На чемпионате мира-2026 полузащитник в статусе капитана сборной Бельгии сыграл пять поединков, записав на свой счет два забитых мяча.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отказался от покупки бразильского хавбека.

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