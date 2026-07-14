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Ванат возобновил тренировки в общей группе Жироны

Украинец приступил к полноценной работе с командой после травмы.
Сегодня, 19:56       Автор: Игорь Мищук
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат вернулся к тренировкам в общей группе после травмы.

Журналист Арнау Поу опубликовал видео с занятия каталонской команды, на котором был замечен 24-летний украинец.

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Он сообщил, что украинский форвард во время последней тренировки уже занимался вместе с партнерами по команде. На прошлой неделе игрок еще работал по индивидуальной программе, продолжая восстановление.

Напомним, что Ванат из-за травмы пропустил заключительную часть прошлого сезона, который стал для него дебютным в Жироне, получив повреждение задней поверхности бедра 6 апреля в матче 30-го тура Ла Лиги против Вильярреала (1:0).

В составе "бело-красных" украинский нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами, а каталонская команда вылетела из высшего дивизиона.

Ранее сообщалось, что Ванат может воссоединиться с бывшим тренером Жироны в его новом клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Владислав Ванат

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