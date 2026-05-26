Ванат отреагировал на информацию о смене клуба в Испании

Нападающий Жироны прокомментировал слухи о переходе в другую команду.

Украинский форвард Жироны Владислав Ванат отреагировал на информацию о возможном переходе в Вильярреал после вылета каталонской команды из Ла Лиги.

24-летний футболист утверждает, что не контактировал с другим клубом.

"На данный момент никаких контактов с Вильярреалом не было и сейчас я туда не перехожу. Если мой агент присутствует на игре Вильярреала - это не значит, что он ведет какие-то переговоры", - приводит слова Ваната Динамомания.

В нынешнем сезоне Ванат провел в составе Жироны во всех турнирах 29 матчей, в которых отличился десятью голами и двумя результативными передачами. С начала апреля нападающий пребывает в лазарете каталонского клуба, восстанавливаясь от травмы задней поверхности бедра.

Ранее сообщалось, что другой украинец из Жироны Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Нидерландах.

