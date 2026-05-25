Первая "бронза" УПЛ и 2 000 000 грн от GGBET: "полесские волки" — в топе

Сезон-2025/26 стал для Полесья историческим — с бронзовыми медалями УПЛ.

ФК Полесье завершил сезон УПЛ победой над львовским Рухом и впервые в своей истории завоевал бронзовые медали чемпионата Украины. Подопечные Руслана Ротаня финишировали в топ-3 чемпионата, тем самым гарантировав себе участие в еврокубках.

После финального свистка на стадионе состоялась церемония награждения бронзовых призеров чемпионата. К празднованию присоединился GGBET — официальный спонсор ФК Полесье, который вручил клубу сертификат на 2 000 000 гривен поддержки.

"Волки с невероятным азартом выгрызали свое место среди лучших, и мы гордимся таким результатом", — отметил CEO GGBET Сергей Мищенко.

В GGBET также подчеркнули, что если бы компания вручала награду за совместную работу в течение сезона, Полесье точно получило бы одну из самых престижных наград. Также после матча состоялось награждение "Волка сезона" — игрока, который стал одним из символов команды в этом чемпионате. По итогам голосования награду получил Эдуард Сарапий, который на протяжении сезона внес значительный вклад в результат.

Сезон-2025/26 стал для Полесья историческим — с бронзовыми медалями УПЛ, выходом в еврокубки и аншлагами на домашних матчах в Житомире. На протяжении чемпионата Полесье оставалось среди лидеров УПЛ, а родной стадион в Житомире стал местом, где по-настоящему ощущался футбольный вайб города.

Напомним, что уже в июле команда сыграет матчи квалификации Лиги конференций

