Аталанта согласовала контракт с новым тренером

Аталанта определилась с новым главным тренером, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что Рафаэле Палладино покинет клуб после неудачного сезона. Бергамаски заняли седьмую строчку и выступят в Лиге конференций.

Новым тренером клуба станет Маурицио Сарри, который покинет Лацио.

67-летний специалист уже согласовал контракт с Аталантой, и в скором времени будет официальное объявление.

Ранее также сообщалось, что Аталанта провела небольшой ребрендинг.

