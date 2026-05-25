Аталанта согласовала контракт с новым тренером

Маурицио Сарри возглавит клуб.
Сегодня, 17:24       Автор: Андрей Безуглый
Маурицио Сарри / Getty Images
Аталанта определилась с новым главным тренером, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что Рафаэле Палладино покинет клуб после неудачного сезона. Бергамаски заняли седьмую строчку и выступят в Лиге конференций.

Новым тренером клуба станет Маурицио Сарри, который покинет Лацио.

67-летний специалист уже согласовал контракт с Аталантой, и в скором времени будет официальное объявление.

Ранее также сообщалось, что Аталанта провела небольшой ребрендинг.

