iSport.ua
Русский Українська

Макгрегор выбрал удобного соперника и обещает на октагоне снова повторить 2013

Возвращается чтобы снова уничтожить Холлоуэя.
Сегодня, 14:59       Автор: Валентина Чорноштан
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вернется в октагон 12 июля на UFC 329. Ирландец сообщил, что уже подписал новый контракт с промоушеном.

"Я заключил отличный контракт с UFC. Наконец-то они меня достойно оценили. Подготовка идет очень хорошо. Мы живем, дышим и спим в спортзале", — цитирует его Championship Rounds.

Напомним, что он проведет бой против Холлоуэя, которого победил в августе 2013 года единогласным решением судей.

"Мой соперник — человек, которого я уже побеждал. Наш последний бой стал настоящим мастер-классом по боевым искусствам от меня, так что я планирую повторить это. Продемонстрирую свой прогресс", — добавил Макгрегор.

Тем временем в боксе Уоррен требует боя с Кабайелом, угрожая лишением Усика пояса WBC.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

Статьи по теме

Макгрегор вернулся. Уже и выбран его оппонент в карде Макгрегор вернулся. Уже и выбран его оппонент в карде
Еще один украинец дебютирует в UFC Еще один украинец дебютирует в UFC
Амосов раскрыл, с какой травмой вышел на бой Амосов раскрыл, с какой травмой вышел на бой
Расселл получил штраф по итогам Гран-при Канады Расселл получил штраф по итогам Гран-при Канады

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: переходный матч в рамках Бундеслиги
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии с Оклахомой
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада одержала победу над Словакией, Финляндия обыграла Австрию
просмотров

Последние новости

Формула 116:45
Расселл получил штраф по итогам Гран-при Канады
ММА14:59
Макгрегор выбрал удобного соперника и обещает на октагоне снова повторить 2013
ЧМ-202614:42
Сборная Испании объявила заявку на ЧМ-2026
Теннис14:10
Паолини взяла верх над Ястремской на Ролан Гаррос
Европа13:50
Барселона и Ливерпуль претендуют на защитника Интера
Формула 113:24
Трое гонщиков вызваны к стюардам
НБА12:58
Вембаньяма повторил достижение Леброна и Дюранта и сравнялся с Шакилом
Европа12:29
Леау выбирает между командами из АПЛ, Ла Лиги и турецкой Суперлиги
Европа11:50
Фернандес может покинуть Челси ради топ-клуба
Бокс11:29
Уоррен требует бой с Кабайелом, угрожая лишением Усика пояса WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK