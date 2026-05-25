Макгрегор выбрал удобного соперника и обещает на октагоне снова повторить 2013

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вернется в октагон 12 июля на UFC 329. Ирландец сообщил, что уже подписал новый контракт с промоушеном.

"Я заключил отличный контракт с UFC. Наконец-то они меня достойно оценили. Подготовка идет очень хорошо. Мы живем, дышим и спим в спортзале", — цитирует его Championship Rounds.

Напомним, что он проведет бой против Холлоуэя, которого победил в августе 2013 года единогласным решением судей.

"Мой соперник — человек, которого я уже побеждал. Наш последний бой стал настоящим мастер-классом по боевым искусствам от меня, так что я планирую повторить это. Продемонстрирую свой прогресс", — добавил Макгрегор.

